Şimdiye kadar bulgur hakkında yapılmış en kapsamlı yemek ve araştırma kitabı 'Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur', Asuman Kerkez'in kaleminden okuyucuyla buluşuyor.

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Asuman Kerkez’in Libros’ta çıkan yeni yemek kitabı Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur, raflardaki yerini alıyor. Kapsamlı bir alan araştırması, anketler ve akademik alt yapıya sahip üç yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan, arşiv niteliğindeki Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur, özenle belirlenmiş lezzetli tariflerden oluşuyor.

Asuman Kerkez, Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur ile ilgili, “Bu kitap, Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden Selçuklulara, yağmur duası geleneklerinden anılara, sağlıklı beslenmeden nasıl markalaşacağına kadar çok geniş bir pencereden bulguru anlatır. Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık essiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan bulgura sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacım,” yorumunda bulunuyor.

Kitapla ilgili bilgiler:

Sayfa Sayısı: 432

Kapak (Cilt Bilgisi): Ciltli

Fiyatı: 125 TL

Dağıtım Tarihi: 02.02.2021

Yazar Asuman Kerkez: Asuman Kerkez gastronomi alanında editör, araştırmacı, yazar, televizyon programı yapımcısı, sunucusu ve öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Tenceretv.com adlı internet portalında editör olarak 2011 yılında başlayan yayın hayatına 2016-2018 yılları arasında Habertürk gazetesinde yazarlık yaparak devam etti.

Habertürk ekranlarında yayınlanan “Tadında Hikâyeler” adlı gezi, kültür ve yemek kültürü temalı programın yapımcısı ve sunucusudur. 2017 yılında yayınlanmaya başlanan program halen devam etmektedir. 2015 yılında Etimesgut Belediyesi bünyesinde profesyonel aşçılık eğitimi veren bir mutfak okulu kurarak, 3 yıl boyunca eğitmenlik ve koordinatörlük görevini devam ettirdi.

2016 yılında huzurevleri ile “Anneannemin Tenceresi” projesini gerçekleştirdi. Hakkari Çukurca’da Zap Projesi’nin gastronomi ayağını yürüttü. Türkiye’de bir ilke imza atarak gastronomi ve aşçılık bölümlerinde okutulmak üzere ders kitabı olarak hazırlanan Uygulamalı Türk Mutfağı adlı eser için bulgur bölümünü yazdı. Kültür Bakanlığı desteği ile “Anadolu’dan Dünyaya Armagan Bulgur” adlı bir belgesel hazırladı. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisansın tez konusu “Anadolu’nun Kaybolmakta Olan Bulgur Köftesi Çeşitliliği ve Tüketicilerin Bulgur Algısının Tespiti”dir. 3 yıl boyunca yaptığı akademik araştırmalar, alan araştırmaları ve 1000 kişiye uygulanan anket sonucunda elde edilen kazanımları içeren bu eseri hazırlarken amacı, gelecek kuşaklara miras bırakmak ve yurt dışında bulguru etkin olarak ifade edilmesini sağlamaktır.

Yazarın; Türk gastronomisini arşivlemek, unutulmakta olan geleneksel değerleri kayıt altına almak, bulgurun yurt içinde ve yurt dışında hak ettiği değeri alabilmesi adına yaptığı çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca 2017 yılında yayımlanan Anneannemin Tenceresi isimli arşiv kitap çalışması bulunmaktadır.

Kitabın arka kapak ve tanıtım yazısı şöyle:

Şimdi gözlerini kapat ve ellerini aç lütfen.

Anneannemden bana miras bir avuç bulgurla geldim yanına.

Uzanıp gökyüzünü izle sapsarı başakların arasından.

Kaynayan kazanın is kokusunu, Pişen bulgurun o mis kokusunu çek içine.

Binlerce yılın en kıymetli emanetidir bulgur.

İhanet edilen, ihmal edilen, nasıl olsa bizim diyerek çantada keklik görülen bulgur…

O benim bulgurum...

Önce tohumdum…

Burada, bu topraklarda doğdum.

Yeşile döndüm baharında, filiz verdim,

Sarıya döndüm güneşinde, kavruldum, Harmanında, rüzgarında, savruldum.

Sonra buğdaydım…

Tecrübeli elleri aldı beni.

Kaynattılar, yandım yandım bitmedim. Dövdüler kırıldım, küsmedim.

Ve Bulgurdum…

Şimdiye Kadar Bulgur Hakkında Yapılmış En Kapsamlı Yemek ve Araştırma Kitabı!

Anadolu’dan Dünyaya Armağan Bulgur kitabı, üç yıllık emeğin sonucunda ortaya çıkan bir arşiv çalışmasıdır. Uzun ve geniş alan araştırması, 1000 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçları, incelikle işlenen akademik alt yapı ve her tarif için dikkatle oluşturulan tariflendirme sürecinin meyvesidir.

Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Hititlerden Selçuklulara, yağmur duası geleneklerinden anılara, sağlıklı beslenmeden nasıl markalaşacağına kadar çok geniş bir pencereden bulguru anlatır.

Bir tabak pilavdan, bir sıkım köfteden ibaret olmayan, binlerce yıllık eşsiz kültürü ifade eden, dünyada her geçen gün daha da önem kazanan Türk bulguruna sahip çıkmak, hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük amacımdır. Bulgurun bereketiyle okuyanı, kıymet vereni çok ola….