İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL'da öğle saatlerinde Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda meydana gelen kaza trafiği kilitledi. Otobüsün otomobile çarptığı kazada üç kişi yaralandı.

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Kaza, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda Alibeyköy istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Onur Sezer'in (39) kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde seyreden Ömer Öz idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil içindeki üç kişi yaralandı. Otomobil içinde iki kişi sıkıştı. Yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemerburgaz-Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.