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İzmir'de bağ evinde öldürülmüştü! Cinayetin miras yüzünden işlendiği ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 8 gün önce Metin Zeybek'in (68) öldürüldüğü cinayette sır perdesi aralandı. Katil zanlısı olarak maktulün öz kızı ile kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı. Özel ekibin, cinayetin 'miras' nedeniyle işlenmiş olabileceği şüphesi doğru çıktı.

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Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 27 Ocak günü, saat 17.30 sıralarında, ihbar üzerine gittikleri Dereköy Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde Metin Zeybek'in cansız bedenini buldu. Zeybek'in pompalı tüfek ile öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. JASAT’ın oluşturduğu özel ekip, çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı.

Kızı ve erkek arkadaşı gözaltına alındı                                                                        Cinayetin Zeybek'in mirası için öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler, kızı S.B. ile erkek arkadaşı U.K.’yi dün evlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Olayı çözen mesaj: Bana hiçbir şey bırakmadın                                                        Gözaltına alınan S.B.’nin cep telefonunda, babası Nihat Zeybek'e gönderdiği, "Bana hiçbir şey bırakmadın. Senden nefret ediyorum" yazılı mesaj bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda da öldürülen Nihat Zeybek’in ilk eşinden kendisine kalan mirasın büyük bölümünü diğer iki kızına bıraktığı ortaya çıktı.

Zeybek’in ilk eşinin ölümünden sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı S.B.’nin de bu evlilikten dünyaya geldiği anlaşıldı. S.B.'nin babası ile mirastan kendisine pay vermemesi nedeniyle kavgalı olduğu saptandı.

Vasiyetinde kızını unutmamış                                                                                        Zeybek'in 2 yıl önce hazırlattığı vasiyetnamesinde ise öldürüldüğü bağ evi ile bahçesini, şüpheli kızı S.B.'ye bıraktığı tespit edildi.

Erkek arkadaş tutuklandı                                                                                                Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., mahkemece azmettirici olduğu yönünde delil bulunamadığı gerekçesiyle adli kontrol ile serbest bırakıldı. Erkek arkadaş U.K. ise tutuklanarak Aliağa 1 No’lu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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