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HABER /  POLİTİKA

Bedri Baykam da CHP'nin, CNN Türk boykotunu deldi

CHP, CNN Türk ekranlarına çıkmama kararı almıştı. Boykot kararını uygulamayıp programlara katılan 3 isim ise CHP'den ihraç edilmişti. Ancak kararı uygulamayan pek çok CHP'li isim bulunuyor. Boykotu delen son CHP'liyse Bedri Baykam oldu.

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CHP MYK, 6 Şubat 2020 tarihinde CNN Türk'e çıkılmaması yönünde boykot kararı almıştı. Ancak CHP'li isimler bu kararı uygulamıyor. Geçtiğimiz cumartesi gecesi CHP milletvekili adayı Canan sezenler CNN Türk'e çıkarak boykotu deldi. CHP PM adayı Ali Haydar Fırat da ocak ayından beri CNN Türk'e çıkıyor. 

Bedri Baykam da CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi. Aynı programda CHP PM adayı Necdet Saraç da yer aldı.

3 isim CHP'den ihraç edilmişti

CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek,  İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti.

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