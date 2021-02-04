Zonguldak'ta 17 yaşındaki genç kız sokakta bayıldı! Kalbinde sıkışma olduğunu söylemiş

ZONGULDAK'ta sokak ortasında bayılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Genç kızın bir süre önce, ailesine kalbinde sıkışma olduğunu söylediği ve randevu aldıkları öğrenildi.

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Olay, ilçeye bağlı Uğur Mumcu caddesinde meydana geldi. Bir yakını ile yürümekte olan Esma P. (17) aniden yere düşerek bayıldı. İhbar üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından yüzü yıkanan genç kıza soğan koklatıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Esma’ya sorular sordu. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre; genç kızın, ailesine kalbinde sıkışma olduğunu söylediği ve hastaneden randevu aldıkları öğrenildi. Esma’nın hastanedeki tedavisi sürüyor.