Esat Yontunç'un annesi Emel Yontunç kimdir kaç yaşında öldü?

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı olan Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç hayatını kaybetti. Derin üzüntü duyan Acun Ilıcalı ise duygusal bir mesaj yazdı. Peki kimdir Esat Yontunç'un annesi Emel Yontunç neden ve kaç yaşında öldü?

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Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşı Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatını duyurdu. Arkadaşının anne acısını paylaşan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı. Ilıcalı, “Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin...” ifadelerini kullandı.

Emel Yontuç'un fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun..." notu düştü.

Esat Yontuç kimdir: Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olmasının yanı sıra projelerinde yer alan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programın kamera arkasında yer aldı.

Esat Yontunç , TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.