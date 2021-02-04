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Korkulan oluyor! Bilecik’te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi

BİLECİK’te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

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Bilecik’te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.

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