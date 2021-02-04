Sarıyer'de şoke eden olay! Test sürüşü bahanesiyle otomobili aldı ve geri dönmedi

SARIYER'de M.K'nın internet sitesi üzerinden satışa koyduğu otomobili "Beğendim, test edeceğim" diyerek alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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Sarıyer'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.K’yı arayan M.A.G, aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi. Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesi’nde bir araya geldi.

Araca bindi ve bir daha geri dönmedi

M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K’nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi. Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G'nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi. Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın 22 Temmuz’da Bahçelievler’den çalındığını belirledi. Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K'ya ait otomobil ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.