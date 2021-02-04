Dünyada gıda fiyatları altı buçuk yılın zirvesine yükseldi! BM açıkladı

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), açıkladığı verilere göre, ocakta dünya gıda fiyatları altı buçuk yılın zirvesine çıktı.

Abone ol

Dünya gıda fiyatları ocak ayında art arda sekizinci defa artış kaydederek hububat, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi aralık ayındaki 108.6 seviyesinden ocakta 113.3’e çıktı.

Çin’in artan ithalatı ve ABD azalan üretimi rol oynadı

FAO, küresel hububat hasadının 2020 yılında tarihi zirveye çıkacağını tahmin etti ancak hububat stoklarındaki hızlı azalmaya dikkat çekerek Çin’den gelen ithalat talebinin beklentileri aştığına işaret etti.

FAO, hububat fiyatları endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.2 arttı. Fiyatlardaki yükselişte Çin’in artan ithalatı ve ABD azalan üretimi rol oynadı.

Türkiye OECD birincisi

Tüm dünyada salgının ekonomileri tahrip etmesi nedeniyle sıfıra yakın enflasyonun yaşandığı bir ortamda Türkiye, tüketici ve gıda fiyatlarındaki artışla şampiyon olmayı başardı. Aralık 2020 itibarıyla yılda yüzde 14.6’ya ulaşan tüketici ve yüzde 20.6’ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin’in ardından ikinci sıraya yerleşirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında lider konumuna yükseldi.

Dünyada enflasyon şampiyonu ise Arjantin

OECD verilerine göre tüm dünyada enflasyon şampiyonu ise Arjantin. Arjantin’de 2020 Aralık itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 35.8, gıda fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 40.4’e ulaşıyor.