Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversiteler için müjdeyi verdi önümüzdeki hafta hayata geçiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak, "Yeni bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesidir. Amacı doktoralı insan kaynakların sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı şekilde istihdamına imkan sağlamaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Üniversitelerde daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi. Yüksek öğrenim bütçemiz 2,5 milyar liradan bu yıl 36 milyar liraya çıktı.

Kalite odaklı dönüşümler

Kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu ilk defa bu dönemde kuruldu. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden işbirliğine açık bir iklimin oluşmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz.

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır.

"Gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz"

Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

Üniversitelerimizin başarısız olmasını bekleyenlere verilecek en iyi cevap başarı sağlamaktır.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler

Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Türkiye ilk ona girmiştir

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre öğrenci çekme konusunda Türkiye dünyada ilk 10 ülke arasına girmiştir.

Polonya sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek amacıyla 2 veya 3 yıl arayla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Toplam 13 başlık altında yapılan değerlendirmede Türk eğitimin tam puan aldığı başlık sayısı 4'den 10'a çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz.

"63 bölümdeki öğrenciler derslerini kıdemli hocalardan alacaklar"

15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 63 bölümdeki öğrenciler derslerini kıdemli hocalardan alacaklar. Burada önemli olan projenin gönüllülük esasıyla yürütülmesidir. Bartın Üniversitesi ile İTÜ ve ODTÜ, Bayburt Üniversitesi ile Gazi, Bingöl ile Erciyes ve İstanbul Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi eşleştirmeleri böyledir. Mesela Munzur Üniversitesi Kimya bölümünde okuyan bir öğrencimiz İTÜ'den ders alabilecek.

YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesi

YÖK'ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Amacı doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile, öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermesine imkan sağlanmasıdır.