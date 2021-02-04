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İkisi de Almanya'da öldü! Cenazeler karışınca olanlar oldu şimdi karantinadalar

Demirören Haber Ajansı

ALMANYA’da Mustafa Özdemir ile Mehmet Zeki Yıldırım hayatlarını kaybetti. Türkiye'ye gönderilen cenazeler karışınca Mehmet Zeki Yıldırım'ın naaşı Elazığ'a gönderilmesi gerekirken Trabzon'da toprağa verildi. Elazığ’da teşhis için morga gidip cenazeyi gören Yıldırım’ın yakınları durumu fark etti. Yıldırım'ın cenazesi mezardan çıkarılıp Elazığ'a ulaştırılırken koronavirüsten ölen Özdemir ile morgda temas kuranlar karantinaya alındı.

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Almanya’da 1 hafta önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Mustafa Özdemir’in yakınları Trabzon Havalimanı’nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi’nde toprağa verdi.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım’a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı.

Yıldırım’ın cenazesinin Trabzon’da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir’in cenazesinin ise Elazığ’a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım’ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Mezardan çıkarıldı Elazığ'a gönderildi                                                                        Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi çıkarılarak Elazığ’a yollandı. Mustafa Özdemir’in cenazesi de Trabzon’a gönderildi. Mustafa Özdemir’in cenazesi Akçaabat’ta toprağa verildi.

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