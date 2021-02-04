Yunanistan'dan önemli 'Türkiye' açıklaması! Miçotakis tarih verdi

TÜRKİYE ve Yunanistan heyetleri arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl sonra yeniden İstanbul’da gerçekleşmişti. 25 Ocak'ta yapılan ve yaklaşık olarak 3 buçuk saat süren görüşmelerin Atina ayağıyla ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'daki istikşafi görüşmelerin şubat sonu ya da mart başında yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' 25 Ocak'ta İstanbul'da yapıldı. Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da gerçekleşmişti.Görüşmelerin Atina ayağıyla ilgili olarak Yunanistan'dan son dakika açıklaması geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'daki istikşafi görüşmelerin şubat sonu ya da mart başında yapılacağını duyurdu.

60 turda ele alınan konular değerlendirilmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etmiş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "iyimserlik ve özgüvenle" bir araya gelmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Türkiye'de yapılan görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmış, taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Şubat ayının sonunda ya da Mart ayı başında başlayacak

Miçotakis, Reuters'a verdiği demeçte "Şubat ayının sonunda ya da Mart ayı başında görüşmelerin tekrar başlayacağını düşünüyorum. Bu doğru yöne atılmış, iyi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin Mart ayında yapılacak Avrupa Birliği toplantısından önce yapılmasını beklediğini söyleyen Miçotakis "Türkiye'nin tavrında tutarlılık bekliyoruz, AB'de gerçekleşecek tartışmalardan kaçınmak için hareket etmelerini istemiyoruz" açıklamasını da sözlerine ekledi.