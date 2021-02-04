Konya'da bıçak zoruyla vatandaşları gasp ettiler! 3 zanlı da tutuklandı

KONYA'da önünü kestikleri vatandaşları bıçakla tehdit edip para ve cep telefonlarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bazı vatandaşların para ve cep telefonlarının bıçak zoruyla gasp edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, 25 Ocak'ta gasp edilen telefonlardan birinin, kent merkezindeki bir telefoncu dükkanına satıldığını belirledi.

Polis, iş yerinden aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Necip Fazıl Ö. (21), Durmuş S. (23) ve Veli G. (21) olduğunu tespit etti.

Suçlamaları kabul etmediler

Şüphelilerden Necip Fazıl Ö'nün farklı suçlardan kaydı bulunduğu ve 9 farklı dolandırıcılık olayından da arandığı bilgisine ulaşıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin polisteki ifadesinde, mağdur olan kişileri, kendilerine küfür ettikleri için darp ettiklerini, korktukları için para ve cep telefonlarını kendi istekleriyle verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.