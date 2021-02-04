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Sivas'ta korkunç kaza! Beton mikseriyle çarpıştı araç bu halde geldi

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ın Yıldızeli ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Yıldızeli ilçesi D-200 karayolu Ortaklar köyü kavşağında meydana geldi. A.T. idaresindeki 06 EY 4050 plakalı beton mikseri ile M.A yönetimindeki 60 YB 725 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan H.T.D. ve Aziz Çelik yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aziz Çelik (50) hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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