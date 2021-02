AK Partili Mahir Ünal: Darbeciler tarafından yapılmış bu anayasa değiştirilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Bu ülkeyi darbe anayasasından kurtaracak bir sivil anayasa Türkiye için elzemdir." diyen Ünal, "Türkiye'nin, darbeciler tarafından yapılmış, yamalı bohçaya dönüşmüş bu Anayasayı değiştirmesi gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin TRT Haber'de soruları yanıtladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendiren AK Partili Ünal, "Siyasi noktada baktığımızda orada bazı siyasi partilerin temsilcilerinin orada olması en başından itibaren doğru değil. Öğrencilerin tepkileri varsa demokratik bir ülkede sorunların nasıl çözüleceği, sorun çözme mekanizmaları bütün demokrasilerde bellidir" diye konuştu.

AK Partili Ünal, "Öğrenciler eğer protesto yapacaklarsa bir hak olarak demokrasilerde çerçevesi bellidir. Meselenin rektör olmadığını kendileri de zaten söylüyorlar. Hukuk dışı bir atama mı yapılmış, hayır. Yasal zeminde. Diğer üniversitelere yapılan atamalar gibi hukuki çerçevede atamalar yapılmış" ifadesini kullandı.

"Öğrenciler üzerinden yürütülen bir provokasyon görüyoruz"

Ünal, açıklamasına şöyle devam etti: Bunların hepsi tartışılır. Amaç sorun çözmekse bu sorunun nasıl çözüleceği demokrasilerde bellidir. Bir partinin il başkanı oraya gidip çoğunluğu öğrenci olmayan gruplarla eylem hazırlayım, meselenin provokasyona dönüşmesi, Kabe'ye dönük bir eylem orada gerçekleşti. İnsanlar bundan rahatsızlık duydular. Bundan rahatsızlık duyan Boğaziçi öğrencileriyle ilgili bir fişleme yapıldı. Öğrenciler üzerinden yürütülen bir provokasyon görüyoruz. Asıl öğrencilerin üzerinden ellerini çekmesi gereken CHP siyasi aklıdır.

CHP her şeyden önce Boğaziçi'nden elini çekmelidir, gençlerden elini çekmelidir.

Meclis kürsüsünden bu ülkenin hakim ve savcılarına her türlü hakareti yaptılar. Ama bu ülkenin hakimleri önlerindeki yasaya göre karar veriyorlar.

Yasaya göre 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yasağı getirildi. Bir kişinin tutuklanmaması onun terörle iltisaklı olmadığı anlamına gelmiyor.

"Geçmişte Gezi olaylarında da aynı şeyi yaptılar"

"CHP her şeyden önce Boğaziçi'nden elini çekmelidir, gençlerden elini çekmelidir. CHP'nin geçmişten beri yaptığı hep budur; sokak olaylarından medet ummak. Geçmişte Gezi olaylarında da aynı şeyi yaptılar" görüşünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti: CHP, iktidarla olan ilişkisinde ya zinde güçlerin ya ordunun, ya yargının ya da medyanın iktidara müdahalesi sürecinde her zaman provokasyon içerisinde oldu. CHP darbeci aklından hiç vazgeçmedi. Bugün artık devlet milletin devleti haline geldiği için orduya iktidara müdahale et diyen CHP, şimdi kahraman ordumuza satılmış diyor. Çünkü onlar yargı darbesi de yapamadıkları için aynı kelimeleri yargıya söylüyorlar.



"CHP bugün sokaktan medet umuyor"

CHP WhatsApp guruplarında geçen diyalogları var. CHP bugün sokaktan medet umuyor. Siz siyaset mi yapıyorsunuz yoksa sokak hareketlerinin örgütleyen bir yapıya mı dönüştünüz. Siyaset meşru bir zeminde yapılır. İşlerine geldiğinde hakimleri alkışlıyorlar, işlerine gelmeyince aynı hakime saray hakimi diyorlar. Bunun adı iki yüzlülüktür, siyaset değildir.

'Darbe anayasası' vurgusu

Ünal, devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelen yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti: Anayasa 18 yıldır tartışılıyor. Partiler yaklaşık 61 madde üzerinde geçmişte anlaşmışlardı. Geçmişte diğer siyasi partilerin de hala devam eden darbe anayasasının değişmesi yönünde adımlar atılmıştı. Bu ülkeyi darbe anayasasından kurtaracak bir sivil anayasa Türkiye için elzemdir. Türkiye'nin, darbeciler tarafından yapılmış, yamalı bohçaya dönüşmüş bu Anayasayı değiştirmesi gerekiyor