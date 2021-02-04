Antalya'da kaçarak evlendi kabusu yaşamaya başladı! Genç kadını banyoya götürüp...

Kepez ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 20 yaşındaki ev hanımı Büşra D, ortaokul ve lise yıllarındaki sevgilisi 22 yaşındaki S.D. ile kaçarak evlendi. İddiaya göre ikili arasında bir ay sonra başlayan tartışmalar kısa sürede şiddete dönüştü. Cep telefonu dahi olmayan ve dört duvar arasında hapis hayatına mahkum olduğunu iddia eden genç kadın, kabusu yaşamaya başladı.