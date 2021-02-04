Antalya'da kaçarak evlendi kabusu yaşamaya başladı! Genç kadını banyoya götürüp...
ANTALYA'da kaçarak evlenen kadın; tekme, tokat, demir borulu şiddet gördü. Eşinin eski fotoğraflarını görüp kıskançlık krizine giren cani koca, sürekli dayak attığı kadını köpeklere yedirmekle tehdit etti.
Kepez ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 20 yaşındaki ev hanımı Büşra D, ortaokul ve lise yıllarındaki sevgilisi 22 yaşındaki S.D. ile kaçarak evlendi. İddiaya göre ikili arasında bir ay sonra başlayan tartışmalar kısa sürede şiddete dönüştü. Cep telefonu dahi olmayan ve dört duvar arasında hapis hayatına mahkum olduğunu iddia eden genç kadın, kabusu yaşamaya başladı.
Süpürgenin demir borusu...:S.D, telefonuyla ailesini aradığı için ve geçmişteki fotoğraflardan kıskançlık krizine girerek Büşra D’yi sık sık dövmeye başladı. Tokat, yumruk, tekme, taş, odun, elektrikli süpürgenin demir borusu ile dayak yiyen genç kadın, aldığı ölüm tehditleri karşısında hep susmak zorunda kaldı.
Ağzını bantladı: Komşular şiddetin sesini duymasın diye ağzı bile bantlanan Büşra D, ailesinin kaçtığı için kendisini istemeyeceğini düşünerek geri de dönemedi. Hamile olduğu zamanlarda bile sürekli eşi tarafından darp edilen genç kadın, yerlere dökülen kanları kendisi temizledi.
Hayvanların önüne atmakla tehdit ediyor
Yasaklı cins köpek besleyen eşi tarafından bu hayvanların önüne atılmakla tehdit edilen Büşra D’nin kafası banyoda su dolu leğenin içine defalarca batırılıp çıkarıldı.