Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu! Medya devinin başına geçiyor

Olay TV'nin kapanmasının ardından işsiz kalan gazeteci Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu.

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İstanbul'da 30 Kasım 2020'de yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV'nin yayın hayatı kısa sürmüştü. OlayTV’de ana haber bülteni spikerliği yapan Nevşin Mengü, kanalın 25 Aralık 2020'de kapanmasıyla işsiz kalmıştı. Mengü'nün Olay TV kapandıktan sonraki yeni adresi belli oldu.



Nevşin Mengü'nün daha önce çalıştığı DW Türkçe sosyal medya hesabından "Nevşin Mengü yeni bir programla tekrar DW Türkçe'de!” denilen açıklamada, “İlk canlı yayının konukları Boğaziçili Müslüman Öğrenciler Grubu'ndan Sevranur Çoban ve gazeteci Murat Yetkin" açıklamasını yaptı.







Axel Springer'in başına geçiyor

Öte yandan Nevşin Mengü’nün Axel Springer firmasının web sitesinin başına geçeceği de öğrenildi. Axel Springer, 30'un üzerindeki ülkede 150'den fazla gazete ve dergiye sahip Avrupa'daki en büyük basım şirketlerinden biri olmasıyla biliniyor. Şirket 10.000'in üzerinde çalışana sahipken, yıllık karı da 1 milyar Euro olarak açıklanmıştı.