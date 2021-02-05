Doğduğun Ev Kaderindir ve Sol Yanım'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Star TV'de Sol Yanım dizileri çarşamba gününün reyting sonuçlarıyla hüsrana uğradı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, ikinci sezonunda reytingleri altüst oldu. Kadrosuna Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Salınmış gibi isimleri katan dizi reytinglerde istediği yükselişi sağlayamadı.
İlk bölümü 26 Kasım'da seyirciyle buluşan Sol Yanım düşük reytingler sonrası gün değişikliğine gitmişti. Perşembe gününden Çarşamba gününe geçen dizi için reyting sonuçları yine pek değişiklik göstermedi. Sol Yanım dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)
9 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)