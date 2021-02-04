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Kırmızı alarm! Karabük'te mutasyonlu virüs çıktı ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan mutasyonlu Covid-19 virüsü Karabük’te il genelinde görünmeye başladı.

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Son haftalarda Karabük’te Korona virüs (Covid-19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlaması sonrası günlük vaka sayıları 4’e kadar düşmüştü. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan mutasyonlu Covid-19 virüsü Türkiye'de birçok ilde görülmeye başladı. Bu illerinin arasına Karabük’te girerken, il genelinde biri doktor 5 kişide mutasyonlu virüs görüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine sağlıkçıların kırmızı alarma geçtikleri öğrenildi.

Tedbirlerin kısa süre içerisinde alındığı ve mutasyonlu virüse rastlanan hastaların bir kısmının evde bir kısmının ise hastanede karantinaya tabi tutuldukları öğrenildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli biri doktor olmak üzere 5 kişide tespit edilen mutasyonlu virüs sonrası bu şahsıların temas ettikleri kişilerden de test alındığı ve kesin sonuçlarının ise Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

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