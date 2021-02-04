Yozgat'ta doktoru darbeden psikiyatrı hastası: Kafasına vurdum saçını çekmedim

YOZGAT'ta, Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, darbettiği suçlamasıyla tutuklanan psikiyatrı hastası Emrah Ş'nin (26) ifadesinde "Kafasına sol elimle vurdum; ama saçını çekmedim. Doktor kendisi yere düştü benim müdahalem olmadı" dediği öğrenildi.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan psikiyatrı hastası Emrah Ş, dün Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle darbetti. Emrah Ş.'nin, doktoru saçından tutup yerde sürüklediği iddia edildi. Emrah Ş, odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Emrah Ş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Sağ ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk ise ameliyatın ardından tedaviye alındı.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan Emrah Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yeni ilaç yazdırmak için doktora gittiğini söyleyen Emrah Ş'nin, "Doktora 'bu ilacı 2-3 kez içtim bana fayda etmedi, beni daha kötü yaptı, bana yeni ilaç yaz' dedim. Doktor da bana yeni ilaç yazmayacağını söyledi. Ben de 'benim panik atağım var, bana başka ilaç yazın bunu istemiyorum' dedim. Doktor da kendisinin başka ilaç yazamayacağını, muayenemin bittiğini ve dışarı çıkmamı söyledi. Ben de doktorun masasına tekme attım, doktorun kafasına sol elimle vurdum. Ben doktorun saçını çekmedim, ayağına tekme atmadım, ayrıca tehdit ve hakarette bulunmadım. Doktor kendisi yere düştü benim müdahalem olmadı" dediği öğrenildi.