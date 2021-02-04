Mucize Doktor nerede çekiliyor hangi hastanede çekiliyor?

Mucize Doktor izleyicileri dizinin nerede ve hangi hastanede çekildiğini araştırmaktadır. Her hafta yeni bir maceranın yaşandığı Mucize Doktor'da doktorların başarıları da hüzünleri de sevinçleri de yer almaktadır. İşte Mucize Doktor'un çekildiği yerler...

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Mucize Doktor izleyicileri dizinin hangi hastanede çekildiğini araştırmaktadır. Mucize Doktor bir hastanede çekilmektedir ve izleyiciler dizide yer alan hastaneyi merak etmektedir. Peki ama Mucize Doktor hangi hastanede çekiliyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor?

Mucize Doktor'un hastane sahneleri İstanbul'da çekilmektedir. Mucize Doktor dizisinde yer alan hastane Pendik'tedir. Mucize Doktor dizisi için MF yapım ve dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan dizisinin mekan arayışı için senaryo gereği tren garının bulunduğu, dağlık ve yeşil bir doğası olan bir bölge aramışlar ve nihayetinde Bilecik’te çekimleri yapmaya karar vermişler. Dizinin İlk sahnelerinin geçtiği yer Bilecik Merkez’e bağlı Küplü, Başköy, Dereköy ve Gülümbe köyleridir.