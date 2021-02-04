PFDK'dan Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verildi

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verdi.Abone ol
Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta rakibine yaptığı faul sonrası direkt olarak kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'ün cezası açıklandı.
PFDK, orta saha oyuncusunun 2 maç ceza aldığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Konyaspor maçında da yok
Antalyaspor maçında forma giymeyen orta saha oyuncusu, Konyaspor maçıyla birlikte cezasını tamamlamış olacak.