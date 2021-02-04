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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan ve Bahçeli'den 'yeni anayasa' zirvesi! İşte görüşülen konular

Cumhurbaşkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Toplantıda, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmaları ele alındığı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 15:30'da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İkilinin gündemdeki gelişmelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının da ele alındığı öğrenildi. Öte yandan hukuk ve ekonomi alanında yapılması beklenen reformlar ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların da masaya yatırıldığı ifade edildi.

Cumhur İttifakı ortaklarından görüşmeye ilişkin açıklama yapılmasa da kulislere yansıyan bilgilere göre 'yeni anayasanın hayata geçirilmesi için olası yol haritaları' masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu görüşmeden sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi.

'Yeni anayasa' çağrısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 'Yeni Sivil Anayasa' çağrısı yaptığı konuşmasında şunları kaydetmişti: Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz.

Belki de ülkemizde yeni bir Anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz.

Erdoğan'ın çağrısına destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın çağrısına destek vererek şu ifadeleri kullanmıştı: Bir toplum sözleşmesi çerçevesinde devletin kuruluş esaslarını belirleyip fonksiyonel hale getiren anayasanın diğer hukuk metinlerinden muhteva olarak farklılıklar içermesi şüphesiz kaçınılmazdır. Buradan hareketle mevcut ve meri Anayasa'nın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın da görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndeydi.

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