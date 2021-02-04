Bakan Süleyman Soylu'dan El Bab şehidi için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye El Bab'da şehit düşen kahraman Jandarmamız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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Suriye’de el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildiği sırada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Soylu, "Bir kahraman, bir baba. Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı. Suriye El Bab'da şehit düşen kahraman Jandarmamız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.