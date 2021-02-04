Zerrin Tekindor nereli evli mi Zerrin Tekindor eşi kimdir?

FOX'un dizisi Mucize Doktor dizisine son katılan isim usta oyuncu Zerrin Tekindir oldu. Müslüm dizisindeki performansı ile alkış toplayan oyuncu 1988 yılında Çetin Tekirdor ile evlilik yapmıştı. İşte şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Zerrin Tekindor hakkında merak edilenler....

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Zerrin Tekindor, Mucize Doktor dizisinde Vuslat karakterine hayat veriyor. Zerin Tekindor’un kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler merak ediliyor. İşte 1964 yılında dünyaya gelen ve Aşkı Memnu, Kuzey Güney, Kara Sevda gibi başarılı yapımlarda rol alan usta oyuncu ile ilgili bilgiler...

Mucize Doktor dizisine dahil olan Ezo’nun annesi Vuslat karakterine, usta oyuncu Zerrin Tekindorhayat veriyor. Diziye iddialı bir giriş yapan Vuslat, yeni bölümde ‘Çok ciddi yatırımlarım olacak ama bunun için benim bazı şartlarım da olacak. Hastanenizin yüzde 51’ini istiyorum.’ diyor. İşte karaktere hayat veren Zerrin Tekindor hakkında merak edilenler…

Zerrin Tekindor: 1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır.