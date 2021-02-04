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HABER /  SAĞLIK

Eczacılar Birliği'nden gıda reklamlarında yer alan ünlülere uyarı

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada takviye edici gıda reklamlarında yer alan ünlülere uyarı geldi. Eczacılar tarafından yapılan açıklamada bilinçsiz tüketimin önüne geçmek amacıyla ünlülere hitaben “Bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamanızı rica ediyoruz” denildi.

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Pandemi nedeniyle takviye gıdalara ilgi arttı. Sosyal medyada bu ürünlerin reklamları sık sık görmeye başladık. Eczacılar Birliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak bu tarz reklamlarda yer alan ünlülere seslendi. Açıklamada Türkiye’de sağlık okuryazarlığındaki düşüklüğe dikkat çekilerek “Bilinçsiz tüketimin ve halk sağlığını riskinin ortadan kaldırılması adına bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamanızı rica ediyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“COVID-19’un hayatımıza girmesiyle birlikte çok anlaşılır bir şekilde herkes daha sağlıklı olmanın, kendini koruma altına almanın yollarını aramaya başladı. Bu yollardan birisi de doğal organik ve zararsız olduğu iddiasıyla sunulan bitkisel ürünler, vitaminler, mineraller ve gıda takviyeleridir. Pek tabii ki, insanların sağlığını korumak adına arayışa girmesinden daha doğal bir şey olamaz; fakat bunu istismar etmek ya da reklam ve pazarlama tekniği ile aşırı ve bilinçsiz tüketimine sebebiyet vermek geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilmektedir. Nitekim ülkemizde bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası medyaya da yansıyan ciddi sağlık sorunları hatta ölümler meydana gelmiştir.

"Yanlış bilgiyle de mücadele ediyorlar"

Sağlık çalışanları pandemiyle mücadele ederken aynı zamanda yanlış bilgiyle de mücadele ediyor. Sağlığın tam anlamıyla korunması için koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra insanların sağlık okuryazarlığı seviyesinin de yükseltilmesi için çabalara ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması”na göre Türkiye’de yaklaşık olarak her 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük. Sağlık okuryazarlığı konusunda bu ve buna benzer araştırmaların gerçekliği önümüzde duruyorken içindeki etken madde dolayısıyla ilaç olan bu ürünlerin reklamlarının halk sağlığına zarar verecek olmasını da düşünmeden edemiyoruz. Sağlık meslek örgütü ve eczacıların temsilcisi olan Türk Eczacıları Birliği olarak sizlerden bilinçsiz tüketimin ve halk sağlığını riskinin ortadan kaldırılması adına bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamanızı rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.”

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