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Edirne'de eniştesi bıraktı içinden çıkanlara inanamadı! Her yerde aranıyor

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde yaşayan K.Ç., eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenip, polisi aradı. Eve gelen ekipler, valizi açınca 982,47 gram bonzai ile karşılaştı. Polis, enişteyi arıyor.

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Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaşayan K.Ç.'nin evine gelen eniştesi M.İ., iddiaya göre şifreli kilidi bulunan valizi bırakıp, arkadaşı C.K.’nin almaya geleceğini söyledi. Enişte gittikten kısa süre sonra gelen C.K., kontrol ettiği valizi almadan evden ayrıldı. Eniştesi ile C.K.’nin daha önce uyuşturucu satışı yaptığını bilen K.Ç., durumdan şüphelenerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı.

Polislerden valizin incelenmesini istedi. Adrese gelen polis ekipleri, valizi açtıklarında 982,47 gram bonzai ele geçirdi. C.K., gözaltına alınırken, ekipler M.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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