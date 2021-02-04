BIST 1.535
DOLAR 7,15
EURO 8,57
ALTIN 412,49
HABER /  YEREL

Datça'da korkunç olay! Ağaç budamak için çıktığı çatıdan düştü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde ağaç dalı budamak için çıktığı evinin çatısından düşen emekli öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Emekli öğretim görevlisi Yusuf Zafer Kanıpek (65), İskele Mahallesi Özbel Mevkisi'nde ağaç dalı budamak için evinin çatısına çıktı. Kanıpek, ağaç budarken dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Kanıpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanıpek'in cenazesi, otopsi için Datça Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Galata Köprüsü’nden düşmüştü cesedi Karaköy’de denizden çıkarıldı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Sivas'ta yapılacak dünyada eşi benzeri yok! II. Abdülhamit'in buyruğuyla kuruldu
Bakan Süleyman Soylu'dan El Bab şehidi için taziye mesajı
Eczacılar Birliği'nden gıda reklamlarında yer alan ünlülere uyarı
Samsun'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü öldü
Bu ilçenin nüfusu 1 senede 2 kişi arttı
PFDK'dan Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza verildi
Mucize Doktor nerede çekiliyor hangi hastanede çekiliyor?
içişleri Bakanlığı yeni genelge gönderdi öğrenci öğretmen 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler
Yorumlar