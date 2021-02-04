Datça'da korkunç olay! Ağaç budamak için çıktığı çatıdan düştü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde ağaç dalı budamak için çıktığı evinin çatısından düşen emekli öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.Abone ol
Emekli öğretim görevlisi Yusuf Zafer Kanıpek (65), İskele Mahallesi Özbel Mevkisi'nde ağaç dalı budamak için evinin çatısına çıktı. Kanıpek, ağaç budarken dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Kanıpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kanıpek'in cenazesi, otopsi için Datça Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.