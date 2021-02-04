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Eren-6 Operasyonu'nda PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı imha edildi

Demirören Haber Ajansı

SİİRT'te terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat imha edildi. 

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İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında yürütülen Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonunda, 3 anti-personel mayını, 3 anti-tank roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Patlayıcı ve mühimmat, jandarma tarafından kontrollü olarak imha edildi. 

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