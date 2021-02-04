Altının fiyatı dibi gördü! Altın fiyatları neden düştü daha da düşer mi?

4 Şubat 2021 itibariyle gram altın fiyatları altı ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın günü 409 liradan kapattı.

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Altının gram fiyatı, 409 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 687 liradan alıcı buluyor

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 409 lirayı gördü ve günü de bu rakamdan kapattı. Çeyrek altının fiyatı 670 liraya inerken, yarım altın fiyatı da 1340 lira oldu. Altının ons fiyatı, büyük bir düşüşle 1787 dolara indi.

Altın neden düştü?

Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.

Düşüş sürecek mi?

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.