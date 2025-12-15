BIST 11.311
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de yaptığı konuşmada öğretmen atamalarındaki mülakat eleştirilerine yanıt verirken, CHP’li belediyelerdeki itfaiye personeli alımlarında uygulanan mülakatlara dikkat çekti. Kendi dönemlerinde mülakatların şeffaf ve kayıt altında yapıldığını belirten Tekin, “İtfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi?” diyerek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun öğretmen atamalarındaki mülakat sistemine yönelik eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi.

CHP'nin eleştirilerinin geçmişteki uygulamalardan kaynaklandığını ifade eden Bakan Tekin, "Ben çok iyi anlıyorum. Sizin mülakat deyince aklınıza gelen şey, Sayın Moğultay ve Seyfi Oktay döneminde yapılan mülakatlar" diyerek geçmiş dönemlere atıfta bulundu.

MOĞULTAY VE OKTAY DÖNEMİNİ ÖRNEK VERDİ

Kendisinin de Mülkiye mezunu olarak o dönemdeki sınavlara girdiğini hatırlatan Yusuf Tekin, geçmişteki mülakatlarda yaşanan haksızlıkları şu sözlerle dile getirdi: "Hatırlayın, ben Mülkiye mezunu olarak o sınavlara girmiştim. İlk 100'e girenlerden 57 tanesi elendi. İlk 10'a giren kişilerden 6 tanesi elendi."

Bakan Tekin, kendi dönemlerinde uygulanan mülakat sisteminin ise şeffaf olduğunu vurgulayarak, "Bizim yaptığımız mülakatlarda ise güvenlik kamerası kaydından tutun her şey kayıt altında" şeklinde konuştu.

"NEDEN MÜLATA YAPIYORSUNUZ, KPSS İLE ALIN O ZAMAN"

Konuşmasında CHP'li belediyelerdeki personel alım süreçlerini gündeme getiren Tekin, mülakat sistemine karşı çıkan CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bakan Tekin, "Madem mülakata bu kadar karşısınız, daha önce Plan Bütçe'de de sordum. Şu anda Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi niye mülakat yapıyor? Bana cevap verir misiniz? Neden mülakat yapıyor? KPSS ile alın o zaman" ifadelerini kullandı.

Tekin, sözlerini "İtfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi? Öyle mi? Kusura bakmayın, bunu geçeceksiniz" diyerek tamamladı.

