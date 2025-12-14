Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Papara Park’ta oynanan Trabzonspor–Beşiktaş mücadelesi 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan dev kapışma 3-3 sona erdi.

İLK YARI GOL DÜELLOSU VE KIRMIZI KART VAR

Siyah-beyazlı ekip, 18'de Abraham ve 22'de Cerny'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Trabzonspor adına 25'te sahneye çıkan Muçi farkı 1'e indirdi ve skor 2-1 oldu. Beşiktaş adına bir kez daha sahneye çıkan Cerny, 32'de bir gol daha atarak skoru 3-1 yaptı.

Beşiktaş cephesinde El-Bilal Toure, 38'de direkt kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor, 63'te Oulai ve 84'te Zubkov'un attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Süper Lig'deki puanını 26, Trabzonspor ise 35 yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trabzonspor 3 - 3 Beşiktaş

90'Ali Şansalan son düdüğünü çaldı. Maç berabere bitti.

90'Ernest Muci'nin sağ köşeden çektiği şut kaleci Ersin'den döndü. Felipe Augusto dönen topa kafayla vurdu. Direkten döndü.

84'GOL! Kornerin devamında sağ köşede Zubkov, çalımla içeri girerek uzak köşeye sert bir şut çıkardı ve skoru eşitledi. 3-3.

63'GOL! Zubkov'un ceza sahası önünden çektiği şut takım arkadaşı Oulai'ye çarparak filelere gitti. Fark bire indi.v

48'Orkun Kökçü'nün ara pasında Vaclav Cerny sol köşeden kaleye sert bir şut çıkardı. Onana başarılıydı. İkinci yarı karşılıklı ataklarla hızlı başladı.

47'Maçta ikinci yarının ilk atağı ev sahibi ekipten geldi. Ceza sahası önünden Zubkov'un çektiği şut Ersin'den döndü.

46'Maçta ikinci yarıya Beşiktaş başladı.

45'Maçta ilk yarı sona erdi.

45'Orkun Kökçü orta sahadan imkansızı denedi. Kaleci Onana'nın açıldığını gören Orkun uzak mesafeden kaleyi yokladı. Üstten çıktı.

45'Ernest Muci'nin sol köşeden çektiği frikik üst ağlarda kaldı.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna dört dakika ilave edildi.

44'Ozan Tufan'ın sağ köşeden içeri açtığı orta Beşiktaş savunmasından döndü. Bordo-Mavililer korner kullanacak.

37'KIRMIZI! El Bilal Toure, Ozan Tufan'a müdahalesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Ali Şansalan, monitörde pozisyonun tekrarını seyredip doğrudan kırmızı kart gösterdi.

37'Hakem Ali Şansalan El Bilal Toure'nin faul pozisyonunu incelemek için VAR monitörünün başında.

30'GOL! Bu kez Orkun Kökçü'nün uzun pasında Rashica bekletmeden topu içeri çevirdi. Vaclav Cerny müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

25'GOL! Beşiktaş savunmasının pas hatasında Ernest Muci topa gelişine vurarak farkı bire indirdi.

23'GOL! El Bilal Toure'nin pasında içeri giren Vaclav Cerny, sağ köşeye yerden sert bir şut çıkardı. Beşiktaş 2-0 önde.

18'GOL! Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada Trabzonspor savunması topu uzaklaştıramadı. Tammy Abraham sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. Beşiktaş 1-0 önde.

17'Mustafa Eskihellaç sol kanattan çalımlarla ceza sahası önüne geldi. Sağ köşeye çıkarttığı plase şut auta gitti.

16'Ndidi uzak mesafeden kaleyi yokladı. Andre Onana tek hamlede topu kontrol edip oyunu yeniden başlattı.

13'Zubkov Beşiktaş ceza sahasında yere düştü. Hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

9'Beşiktaş'ta Milot Rashica sağ kanattan topu içeri ortaladı. Trabzonspor savunması kademedeydi.

5'Ceza sahasına giren Felipe Augusto topu sola çekip kaleye bir şut yolladı. Ersin hata yapmadı.

1'Ali Şansalan düdüğünü çaldı ve mücadelede ilk yarı başladı.

Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.