BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  DÜNYA

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun kararını bozdu

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun kararını bozdu

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin Başsavcı Gali Baharav-Miara’nın görevden alınmasına ilişkin kararını, süreçte usulsüzlükler bulunduğu gerekçesiyle iptal etti.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme Başsavcı'nın görevden alınmasına ilişkin hükümet kararını iptal etti.

Yedi yargıçtan oluşan genişletilmiş Yüksek Mahkeme heyetinin aldığı kararda, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasına yol açan süreçte usulsüzlükler olduğu belirtildi.

Kararda, görevden almanın gerçeklere veya hukuki temele dayanmayan ve meslek kuruluşlarıyla istişare edilmeyen aceleci bir prosedürle gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin ise Yüksek Mahkeme'yi hükümet karşıtı olmakla suçlayarak "Dünyada hiçbir mahkeme, hükümetin güvenini kaybetmiş ve tüm bakanlar tarafından oybirliğiyle görevden alınmış bir hukuk danışmanını hükümete dayatmaz." iddiasında bulundu.

İsrail kabinesi, ağustos başında Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin görüş ayrılığı yaşadığı Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınması kararını onaylamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, kabinenin Başsavcı Miara'nın görevden almasını donduran ihtiyati tedbir kararı almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor - Beşiktaş / Kadrolar açıklandı
Trabzonspor - Beşiktaş / Kadrolar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan TOGEM-DER’in dönüşüm pazarını açtı
Emine Erdoğan TOGEM-DER’in dönüşüm pazarını açtı
Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu
Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı
"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiası! CHP lideri Özel'den açıklama
"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiası! CHP lideri Özel'den açıklama
Saygı Öztürk'ü telefonla arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Saygı Öztürk'ü telefonla arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi
Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi
Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu
MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu
Bilal Erdoğan: "İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık"
Bilal Erdoğan: "İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık"
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı