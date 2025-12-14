Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe'yi ağırladı.Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, ikinci yarıda Janderson'un 69. dakikada attığı tek golle 1-0 kazandı. Mücadele dozu yüksek karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı kazanan Gaziantep FK'de takımın golcüsü Mohamed Bayo, 65. dakikada bir penaltı atışından sonuç alamadı.

Bu sonucun ardından Göztepe, üst sıralar adına kritik bir galibiyet daha alarak puanını 29'a çıkardı. Gaziantep FK ise iç sahada üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe de sahasında Samsunspor ile 3 puan maçına çıkacak.

Maçtan dakikalar

26.⁠ ⁠dakikada Camara'nın kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues'in yaptığı sert vuruşta, top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Cherni'nin sağ köşeden kullandığı taç atışında topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak Boateng'e çarparak kornere çıktı.

38.⁠ ⁠dakikada Olaitan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Boateng'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Janderson'a çarparak boşta kaldı. Önünde kalan topa düzgün vuruş yapan Janderson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu değerlendiren hakem Cihan Aydın, topun Janderson'un eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

55.⁠ ⁠dakikada Olaitan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda, topu kaleci Zafer Görgen uzaklaştırdı.

59.⁠ ⁠dakikada Bayo'nun sol çaprazdan gönderdiği ve Arda Okan Kurtulan'ın uzaklaştırmak istediği top Heliton'a çarparak Camara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta, top Arda'ya çarparak kornere gitti.

61.⁠ ⁠dakikada kaleci Zafer Görgen'in gönderdiği pasla buluşan Boateng'in bekletmeden verdiği kafa pasında topu kontrol etmek isteyen Camara, Dennis'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

65.⁠ ⁠dakikada penaltıyı kullanan Bayo'nun yaptığı vuruşta, top kaleci Lis'in sağından auta gitti.

69. dakikada Cherni'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Janderson'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

76.⁠ ⁠dakikada sağ çaprazdan Perez'in kaleci Zafer Görgen'e göndermek istediği geri pasta topla buluşan Juan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

81.⁠ ⁠dakikada Efkan Bekiroğlu'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Dennis'in vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bacuna'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

85.⁠ ⁠dakikada Kozlowski'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+1. dakikada Lungoyi'nin soldan gönderdiği pasta topla buluşan Arda Kızıldağ'ın şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.