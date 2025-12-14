BIST 11.311
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, saldırganlardan birini etkisiz hale getiren kişinin Ahmed el Ahmed isimli bir manav olduğu açıklandı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Ahmed, kahraman ilan edildi.

Avustralya basını, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el Ahmed isimli şahıs olduğunu duyurdu.

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, Ahmed el Ahmed adlı bir manav olduğu belirtildi.

43 yaşındaki Ahmed el Ahmed'in saldırı sırasında iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Ahmed el Ahmed'in kuzeni Mustafa, hastanede 7News'e yaptığı açıklamada, kuzeninin bu gece ameliyata alınacağını söyledi.

Mustafa, iki çocuk babası olan Ahmed el Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktardı.

Avustralya basını ve kamuoyunda, Ahmed el Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, söz konusu anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesini kahramanca bir hareket olarak niteledi.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

