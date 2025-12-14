Saygı Öztürk'ü telefonla arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Gazeteci Saygı Öztürk kendisini telefonla arayan bir kişinin "Ben Yeşil" dediğini söylemişti. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişi tarafından aranmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu telefonun santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez yapıldığını belirten Bakanlık, “aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğunun tespit edildiğini” duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, ‘Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten’ suç kaydı bulunmaktadır."