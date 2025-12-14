BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu

Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Abone ol

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu. Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla." ifadelerini kullandı.

Yılmaz daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da görev almıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı
"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiası! CHP lideri Özel'den açıklama
"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiası! CHP lideri Özel'den açıklama
Saygı Öztürk'ü telefonla arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Saygı Öztürk'ü telefonla arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi
Edin Visca'ya diplomatik pasaport verildi
Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?
MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu
MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu
Bilal Erdoğan: "İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık"
Bilal Erdoğan: "İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık"
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sarıyer'de oto tamirhanesinde yangın çıktı üç otomobil ve dükkan küle döndü
Sarıyer'de oto tamirhanesinde yangın çıktı üç otomobil ve dükkan küle döndü
Özgür Özel'in cemevi iddiasına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki
Özgür Özel'in cemevi iddiasına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki
Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Fernando Muslera, 2 penaltı kurtararak Estudiantes'e şampiyonluk getirdi
Fernando Muslera, 2 penaltı kurtararak Estudiantes'e şampiyonluk getirdi