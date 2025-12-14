MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un fotoğrafının montajlandığı fake haberi gerçekmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen Ümit Özdağ paylaşımı silmedi. Ersoy ise Özdağ’ın paylaşımına “Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ” sözleri ile yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün MHP’li vekil Baki Ersoy’un fotoğrafının yerine Avrupa’da yaşayan Kürt yazar Kadir Amaç'ın montajlandığı bir içeriği sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadir Amaç, PKK’nın ‘özel harp’ elemanı, Kandil-DEM bağlantısı, İran, Afrin karıştırıcısı, Devlet Bahçeli ziyaretçisi, ‘Brüksel lahanası turşucusu’ Brüksel’deki 3 katlı evinden yana yakıla süreci Ümit Özdağ engelliyor diye ağlıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek. Yine Türkiye Cumhuriyeti kazanacak."

Ersoy'dan tepki

Baki Ersoy ise Özdağ’ın açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Ersoy, paylaşımında “Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

"Zeka seviyesi bu kadar mı olur"

Ülkücü Hareket’in sosyal medya hesabı üzerinden de “Ümit Özdağ, fotomontaj yaptı!” başlığı ile şu ifadelere yer verildi:

“MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un fotoğrafını kullanarak, yurt dışında yaşayan PKK sempatizanlarının resmini koyarak algı yaptı.

Bir siyasi partinin genel başkanının zeka seviyesi bu kadar mı olur dedirtti.”