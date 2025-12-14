Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 16.haftasında oynanacak olan Trabzonspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig’in 16.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Akyazı Stadyumu’nda karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.

Maçın VAR hakemi, TFF’den yapılan açıklamaya göre Alper Çetin olacak. Çetin’e AVAR’da ise Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.