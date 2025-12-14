BIST 11.311
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması

Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.

