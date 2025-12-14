BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  GÜNCEL

Adana'da otomobil kampona çarptı altına girdi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil kampona çarptı altına girdi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Mithat Özsan Bulvarı'nda A.U. idaresindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon ile A.C.K'nin kullandığı 80 AGK 573 plakalı otomobil çarpıştı.

Bu sırada Emin Momyak (29) idaresindeki 34 EM 7241 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yolda duran kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da otomobil kampona çarptı altına girdi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Resim: 0

Momyak'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri aynı otomobilde yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

A.U. ile A.C.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski devlet başkanı "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı
Eski devlet başkanı "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy'dan "siyasi operasyon" sözleri hakkında açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan "siyasi operasyon" sözleri hakkında açıklama
ABD'de Brown Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı: 2 ölü 8 yaralı
ABD'de Brown Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı: 2 ölü 8 yaralı
Okan Buruk'tan TFF'ye fikstür tepkisi: Neden üst üste iki maç?
Okan Buruk'tan TFF'ye fikstür tepkisi: Neden üst üste iki maç?
Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor
Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı
İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bakan Fidan'dan SDG'ye kritik uyarı: Silahla karşılık bulursun
Bakan Fidan'dan SDG'ye kritik uyarı: Silahla karşılık bulursun
Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Galatasaray'a Osimhen şoku! Cezalı duruma düştü
Galatasaray'a Osimhen şoku! Cezalı duruma düştü