Denizli'de fabrika deposunda yangın!

Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde araç filtresi üretimi yapan fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
