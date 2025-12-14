Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Motorine indirim haberleri sonrası Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan araç sahipleri başta olmak üzere pek çok kişi 14 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Motorine indirim haberleri sonrası Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan araç sahipleri başta olmak üzere pek çok kişi 14 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra dolar kurundaki hareketlilik ya da vergi artışları LPG, motorin ve benzin fiyatlarını etkiliyor. En son mazota 2,44 TL'lik indirim gelmişti. Motorine gelen 2 liralık yeni indirim ise pompaya yansıdı. Peki, indirim sonrası motorin ne kadar, benzin kaç TL? İşte 14 Aralık 2025 Pazar günü Ankara, İzmir ve İstanbul’da akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE 2 TL'LİK İNDİRİM!

Motorine indirim geldi. 14 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla motorin grubunda ortalama 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

14 ARALIK 2025 MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATI!

İşte akaryakıt fiyatlarında son durum:

14 ARALIK 2025 İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI!

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 54,51 TL

Motorin fiyatı: 53.12 TL

LPG fiyatı: 28,51 TL

ANADOLU YAKASI:

Benzin fiyatı: 54.34 TL

Motorin fiyatı: 54.95 TL

LPG fiyatı: 27.88 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları ne?

Benzin fiyatı: 55.35 TL

Motorin fiyatı: 54.13 TL

LPG fiyatı: 28.40 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları ne?

Benzin fiyatı: 55.71 TL

Motorin fiyatı: 54.49 TL

LPG fiyatı: 28.33 TL