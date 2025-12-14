BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  GÜNCEL

Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Motorine indirim müjdesi! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

Motorine indirim haberleri sonrası Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan araç sahipleri başta olmak üzere pek çok kişi 14 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Abone ol

Motorine indirim haberleri sonrası Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan araç sahipleri başta olmak üzere pek çok kişi 14 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra dolar kurundaki hareketlilik ya da vergi artışları LPG, motorin ve benzin fiyatlarını etkiliyor. En son mazota 2,44 TL'lik indirim gelmişti. Motorine gelen 2 liralık yeni indirim ise pompaya yansıdı. Peki, indirim sonrası motorin ne kadar, benzin kaç TL?  İşte 14 Aralık 2025 Pazar günü Ankara, İzmir ve İstanbul’da akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE 2 TL'LİK İNDİRİM!

Motorine indirim geldi. 14 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla motorin grubunda ortalama 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

14 ARALIK 2025 MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATI!

İşte akaryakıt fiyatlarında son durum:

14 ARALIK 2025 İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI!

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 54,51 TL

Motorin fiyatı: 53.12 TL

LPG fiyatı: 28,51 TL

ANADOLU YAKASI:

Benzin fiyatı: 54.34 TL

Motorin fiyatı: 54.95 TL

LPG fiyatı: 27.88 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları ne?

Benzin fiyatı: 55.35 TL

Motorin fiyatı: 54.13 TL

LPG fiyatı: 28.40 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları ne?

Benzin fiyatı: 55.71 TL

Motorin fiyatı: 54.49 TL

LPG fiyatı: 28.33 TL

ÖNCEKİ HABERLER
MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu
MHP’den sahte görseli gerçekmiş gibi paylaşan Ümit Özdağ’a yanıt: Maalesef seviyen bu
Bilal Erdoğan: "İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık"
Bilal Erdoğan: "İçimizdeki fitnelerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık"
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sarıyer'de oto tamirhanesinde yangın çıktı üç otomobil ve dükkan küle döndü
Sarıyer'de oto tamirhanesinde yangın çıktı üç otomobil ve dükkan küle döndü
Özgür Özel'in cemevi iddiasına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki
Özgür Özel'in cemevi iddiasına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki
Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Fernando Muslera, 2 penaltı kurtararak Estudiantes'e şampiyonluk getirdi
Fernando Muslera, 2 penaltı kurtararak Estudiantes'e şampiyonluk getirdi
Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu
Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta sona eriyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta sona eriyor
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması