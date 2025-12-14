BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  DÜNYA

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Abone ol

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ela Rumeysa Cebebi'nin görevine son verildiği iddia edildi
Ela Rumeysa Cebebi'nin görevine son verildiği iddia edildi
Güllü'nün ölümü! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda "seni atacağım" sözleri için ne dedi?
Güllü'nün ölümü! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda "seni atacağım" sözleri için ne dedi?
Göz nezlesi mevsimi açıldı! Kış aylarında göz şikayetleri artıyor sebepler neler?
Göz nezlesi mevsimi açıldı! Kış aylarında göz şikayetleri artıyor sebepler neler?
Adana'da otomobil kampona çarptı altına girdi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da otomobil kampona çarptı altına girdi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eski devlet başkanı "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı
Eski devlet başkanı "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy'dan "siyasi operasyon" sözleri hakkında açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan "siyasi operasyon" sözleri hakkında açıklama
ABD'de Brown Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı: 2 ölü 8 yaralı
ABD'de Brown Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı: 2 ölü 8 yaralı
Okan Buruk'tan TFF'ye fikstür tepkisi: Neden üst üste iki maç?
Okan Buruk'tan TFF'ye fikstür tepkisi: Neden üst üste iki maç?
Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor
Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı
İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı