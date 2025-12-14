BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru

Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabının ilk haftası 17 Aralık'ta başlayacak. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir'i konuk edecek. 

Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması
Denizli'de fabrika deposunda yangın!
Denizli'de fabrika deposunda yangın!
Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor
Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor
DEM Parti raporunun ayrıntıları ortaya çıktı PKK'lılar ve Öcalan için istenenler belli oldu
DEM Parti raporunun ayrıntıları ortaya çıktı PKK'lılar ve Öcalan için istenenler belli oldu
Türkiye harekete geçti! Suriyelilerin dönüşü için 3 aşamalı plan
Türkiye harekete geçti! Suriyelilerin dönüşü için 3 aşamalı plan
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Ela Rumeysa Cebebi'nin görevine son verildiği iddia edildi
Ela Rumeysa Cebebi'nin görevine son verildiği iddia edildi
Güllü'nün ölümü! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda "seni atacağım" sözleri için ne dedi?
Güllü'nün ölümü! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda "seni atacağım" sözleri için ne dedi?
Göz nezlesi mevsimi açıldı! Kış aylarında göz şikayetleri artıyor sebepler neler?
Göz nezlesi mevsimi açıldı! Kış aylarında göz şikayetleri artıyor sebepler neler?
Adana'da feci kaza ok gibi saplandı: 1 ölü 2 yaralı
Adana'da feci kaza ok gibi saplandı: 1 ölü 2 yaralı
Eski devlet başkanı "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı
Eski devlet başkanı "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy'dan "siyasi operasyon" sözleri hakkında açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan "siyasi operasyon" sözleri hakkında açıklama