Trabzonspor - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig’in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu derbide hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde topladığı 34 puanla zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Beklenmedik puan kayıpları sonrası 25 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar ise Sergen Yalçın önderliğinde devre arasında en iyi şekilde gitmeyi hedefliyor.

Trabzonspor - Beşiktaş

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Serdar, Batagov, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

ERNEST MUCI BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sezon başında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan ve son haftalarda gösterdiği performansla bordo-mavili tribünlerin gönlüne taht kurmayı başaran Ernest Muçi, Beşiktaş'a rakip oluyor. Fatih Tekke yönetiminde kendini bulan Arnavut futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyerken, 5 gol ve 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 142. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yapacakları maçla 142. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rekabette 52 yılı aşkın sürede oynanan 141 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 36 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 195 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 160 gol kaydetti.

LİGDE 105. TS-BJK MAÇI

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 104 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.

KARADENİZ'DE FIRTINA ÜSTÜNLÜĞÜ

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor. İki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 9'u Papara Park'ta oynanan 51 karşılaşmada Trabzonspor 72 gol attı, Beşiktaş ise 62 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı. İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligdeki son 3 maçta rakibinden 7 puan alan İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, Trabzonspor'a son olarak 17 Eylül 2023'te Trabzon'da oynanan mücadelede 3-0'lık skorla kaybetti.