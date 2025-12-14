Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde karşılaşmayı ligin ilk yarısının en kritik maçı olarak değerlendirdi.

Fatih Tekke, "İlk yarının en kritik maçı. Çok önemli oyuncularımız yok, Onuachu, Pina ve Savic'in durumu da belli. Kulübemizin durumu belli. Beşiktaş takımı, bana göre çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle ön tarafı. Geçiş şansı verdiğimizde sıkıntı yaratacak bir takım. Kenarlarda 1'e 1 ve 2'ye 2'leri iyi oynamak zorundayız. En endişe ettiğim taraf kornerler. Onuachu olmadığı için sıkıntı çekebiliriz. Ancak, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Avantajlı taraflarımız daha fazla. Moralliyiz. Evimizdeyiz. Neticesinde büyük maç, büyük maçın oynama şekli olması lazım. Zor maç, kritik maç. Duygularımızı sürdürebilmemiz ve 1'e 1'leri iyi oynamamız lazım." dedi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın eksiklerine göre yaptığımız şeyler var. Onun haricinde kendi oyunumuzu oynayacağız. Onuachu'nun olmayışı, duran toplarda attığı gollerden çok savunmada sıkıntı. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama çok zor bir maç. Duyguyu aşağıda tutarsak bu bizi hiç iyi gelmez. Top bizdeyken oynamaktan vazgeçersek işimize gelmez. Geçişi çok az vermeliyiz. Haftalardır bunu yapıyoruz. Hepsinden önemlisi 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler çok çok değerli. Kontrollü oynayacağız, sakin kalmalıyız. Kazanacağımız şeyler var. Duyguyu kontrol etmeliyiz. Ligin ilk yarısı için en kritik maçı." ifadelerini kullandı.

“Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de oynadık ama bu maçı daha zor görüyorum.”