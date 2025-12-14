BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  DÜNYA

Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var - Resim: 0

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Plaja düzenlenen silahlı saldırı anı ve saldırganlardan birinin fotoğrafı sosyal medyaya düştü. 

Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu...
Foto Galeri Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta sona eriyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta sona eriyor
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması
Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan doğum izni açıklaması
Denizli'de fabrika deposunda yangın!
Denizli'de fabrika deposunda yangın!
Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor
Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor
DEM Parti raporunun ayrıntıları ortaya çıktı PKK'lılar ve Öcalan için istenenler belli oldu
DEM Parti raporunun ayrıntıları ortaya çıktı PKK'lılar ve Öcalan için istenenler belli oldu
Türkiye harekete geçti! Suriyelilerin dönüşü için 3 aşamalı plan
Türkiye harekete geçti! Suriyelilerin dönüşü için 3 aşamalı plan
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Ela Rumeysa Cebebi'nin görevine son verildiği iddia edildi
Ela Rumeysa Cebebi'nin görevine son verildiği iddia edildi
Güllü'nün ölümü! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda "seni atacağım" sözleri için ne dedi?
Güllü'nün ölümü! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda "seni atacağım" sözleri için ne dedi?
Göz nezlesi mevsimi açıldı! Kış aylarında göz şikayetleri artıyor sebepler neler?
Göz nezlesi mevsimi açıldı! Kış aylarında göz şikayetleri artıyor sebepler neler?
Adana'da feci kaza ok gibi saplandı: 1 ölü 2 yaralı
Adana'da feci kaza ok gibi saplandı: 1 ölü 2 yaralı