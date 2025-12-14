BIST 11.311
Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu...

Oyuncu Seda Türkmen menopoz sürecine girebilme ihtimali olduğu için yumurtalarını dondurduğunu söyledi.

Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu... - Resim: 1

'Erdal ile Ece', 'Sustalı Ceylan', 'Kanatsız Kuşlar' ve 'Aşkın Kıyameti' gibi yapımlarda yer alan Seda Türkmen 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.

Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu... - Resim: 2

Geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile aşk yaşayan Türkmen, bir an önce anne olmak istediğini söyledi.

Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu... - Resim: 3

38 yaşındaki oyuncu "Bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor. AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35-37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor" dedi.

Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu... - Resim: 4

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 1986 doğumlu Türkmen, İzmir’de dünyaya gelmiş ve çocukluk ile ergenlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine birçok dizi ve film projesi ile imza atmıştır.

