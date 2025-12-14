Seda Türkmen'den şok karar! Yumurtalarını dondurttu...
Oyuncu Seda Türkmen menopoz sürecine girebilme ihtimali olduğu için yumurtalarını dondurduğunu söyledi.
'Erdal ile Ece', 'Sustalı Ceylan', 'Kanatsız Kuşlar' ve 'Aşkın Kıyameti' gibi yapımlarda yer alan Seda Türkmen 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.
Geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile aşk yaşayan Türkmen, bir an önce anne olmak istediğini söyledi.
38 yaşındaki oyuncu "Bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor. AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35-37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor" dedi.
SEDA TÜRKMEN KİMDİR?
Seda Türkmen, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan oyuncularından biridir. 1986 doğumlu Türkmen, İzmir’de dünyaya gelmiş ve çocukluk ile ergenlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine birçok dizi ve film projesi ile imza atmıştır.