Türk baba-oğul Monako'yu ayağa kaldırdı! Prensesin oğlunu dövdüler
9 Aralık'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçı için Monako'ya giden Galatasaraylı Selman B. ve Hasan B, Monako Prensesi Stephanie'nin oğlu Louis Ducruet'i darp etti. İşte Monako'yu karıştıran olayın detayları...
Galatasaray salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, maç gecesi karlılaşmayı izlemek için Monako'ya gelen ve normal şartlar altında Paris'te yaşayan Türk baba ve oğul tarafından Monako Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Decruet'in darp edildiğini açıkladı.
Haberde yer verilen detaylara göre Selman B. ve babası Hasan B., karşılaşma sonrasında II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Decruet ve iki arkadaşına saldırıda bulundu. Prenses Stephanie'nin oğlunu ve arkadaşlarını darp eden ikili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Monaco’yu yöneten Grimaldi Ailesi’ne yönelik saldırı kısa sürede Avrupa'nın en küçük ülkesi olan Monako'da geniş yankı uyandırırken, gözaltında bir gece geçiren iki Türk daha sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.